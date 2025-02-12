В Москве установили 14 новых зарядных станций для электробусов

С 2022 года в столицу поступают электробусы с улучшенной комплектацией. В таких моделях адаптивное освещение в салоне: оно изменяется от холодного к теплому оттенку в 14:00, что делает поездку комфортнее. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет лучше видеть номер транспорта издалека. Для поддержания температуры в салоне установлен электрический обогреватель, который не оказывает негативного влияния на окружающую среду.