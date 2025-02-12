В Москве установили 14 новых зарядных станций для электробусов

Москва продолжает развивать сеть экологичного транспорта. С начала этого года в районах Ивановское, Дмитровский и Коньково появилось 14 новых зарядных станций для электробусов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«С появлением новых зарядных станций на маршруты выходит больше электробусов вместо автобусов. Сегодня в столице установлено более 360 ультрабыстрых зарядок, которые обеспечивают работу свыше 2,3 тысячи электробусов. Расширяем сеть экологичного городского транспорта, как поручил Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.
Чтобы восполнить заряд аккумулятора, электробус подъезжает к станции, и пантограф подключается к зарядному куполу. Зарядные станции подходят для всех моделей электробусов и работают в любую погоду.
Экологичный и комфортный транспорт
Москва — лидер Европы по количеству электробусов. Замена одного автобуса на этот вид экологичного транспорта снижает выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год.
С 2022 года в столицу поступают электробусы с улучшенной комплектацией. В таких моделях адаптивное освещение в салоне: оно изменяется от холодного к теплому оттенку в 14:00, что делает поездку комфортнее. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет лучше видеть номер транспорта издалека. Для поддержания температуры в салоне установлен электрический обогреватель, который не оказывает негативного влияния на окружающую среду.
Для удобства пассажиров в салонах предусмотрены система климат-контроля, USB- и Type-C-порты для зарядки гаджетов, а также медиаэкраны, на которых транслируется актуальная информация о следующих остановках.
Инфраструктура для электробусов
Москва стала первым городом в России, начавшим строительство современных электробусных парков. В 2022 году в ТиНАО открылся крупнейший в Европе парк «Красная Пахра». В 2023-м построили парк «Митино», который обеспечил экологичным видом транспорта 20 районов столицы и два города Подмосковья. В конце 2023 года начал работу инновационный парк «Салтыковка», обслуживающий маршруты на востоке Москвы. Сегодня электробусы заряжаются и проходят техническое обслуживание на 12 площадках ГУП «Мосгортранс».
Новые поставки техники и развитие зарядной инфраструктуры позволят создать больше маршрутов. Сегодня около 2,3 тысячи электробусов курсируют более чем по 180 маршрутам.
В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в столице большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава.
Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с регулярным пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.