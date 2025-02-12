Жители Севастополя замерзают в домах — Бастрыкин требует разобраться

Информация о том, что в одном из многоквартирных домов Севастополя не обеспечен надлежащий температурный режим и проживающие там люди замерзают, ранее появилась в СМИ. Среди жителей дома — инвалиды второй группы, а также ветеран Великой Отечественной войны.