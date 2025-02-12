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Беларусь планирует расширять прямое авиасообщение с Россией

Посол Рогожник сказал, что прямое авиасообщение между Беларусью и Россией будет расширяться.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь планирует расширять прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщил посол Беларуси в России Александр Рогожник, пишет БелТА.

По его словам, сегодня есть значительное число прямых авиарейсов в сообщении Минска с регионами России. Он подчеркнул, что была поставлена задача развивать и далее региональные перевозки, чтобы у белорусов была возможность быстро, а также без пересадок добраться в российские регионы.

Рогожник акцентировал внимание на том, что сейчас прямое сообщение налажено между Беларусью и 20 регионами России.

— Надеемся, что в текущем году мы эту работу продолжим и число рейсов будет увеличено, — заметил Александр Рогожник.

Ранее туроператоры заявили о подорожании туров в Беларусь для россиян в 2025 году.

Тем временем «Белавиа» запускает чартерные рейсы на популярный курорт ОАЭ со 2 марта.

Кроме того, мы писали, что белорус задолжал оператору одну копейку 14 лет назад — долг вырос в 1500 раз.