Беларусь планирует расширять прямое авиасообщение с Россией. Об этом сообщил посол Беларуси в России Александр Рогожник, пишет БелТА.
По его словам, сегодня есть значительное число прямых авиарейсов в сообщении Минска с регионами России. Он подчеркнул, что была поставлена задача развивать и далее региональные перевозки, чтобы у белорусов была возможность быстро, а также без пересадок добраться в российские регионы.
Рогожник акцентировал внимание на том, что сейчас прямое сообщение налажено между Беларусью и 20 регионами России.
— Надеемся, что в текущем году мы эту работу продолжим и число рейсов будет увеличено, — заметил Александр Рогожник.
Ранее туроператоры заявили о подорожании туров в Беларусь для россиян в 2025 году.
Тем временем «Белавиа» запускает чартерные рейсы на популярный курорт ОАЭ со 2 марта.
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