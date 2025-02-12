Беларусь планирует расширять прямое авиасообщение с Россией

По его словам, сегодня есть значительное число прямых авиарейсов в сообщении Минска с регионами России. Он подчеркнул, что была поставлена задача развивать и далее региональные перевозки, чтобы у белорусов была возможность быстро, а также без пересадок добраться в российские регионы.