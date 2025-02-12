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Убрать остекление с балконов требуют от жителей Ленинского района в Нижнем Новгороде

Убрать остекление и козырьки с балконов требуют от жителей Ленинского района в Нижнем Новгороде.

Источник: Аргументы и факты

Об этом нижегородцы сообщили в социальных сетях.

Письма с требованием жителям домов на улицах Радио и Снежной направил ДУК Ленинского района. В сообщениях сказано, что остекление нарушает нормы Градостроительного и Жилищного кодексов. Конструкции просят демонтировать в течение 10 дней.

Однако нижегородцы выяснили, что по закону они имеют право оставить уже имеющееся остекление. При этом им придется взять на себя ответственность за очистку балконов от снега и сосулек.

Напомним, 800 млн рублей выделят на ремонт дворов в Нижнем Новгороде.