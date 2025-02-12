В Петербурге на линию вышел новый троллейбус «СИНАРА-6254»

Об этом сообщили в Горэлектротрансе.
Сначала эти троллейбусы будут работать на маршруте № 14, после — на 12-м, который проходит по Благовещенскому мосту, набережной Крюкова канала, мимо Мариинского театра и Никольского Морского собора — там, где отсутствует контактная сеть.
«СИНАРА-6254» — троллейбус с увеличенным автономным ходом от 25 до 30 километров. В Петербурге действуют 15 линий, которые обслуживают такие троллейбусы. Новые модели будут обслуживать в Троллейбусном парке № 3. По условиях контракта в Горэлектротранс поступит 20 таких машин.
В новых троллейбусах могут ехать одновременно 85 пассажиров (31 место для сидения). В салоне есть USB-слоты для подзарядки мобильников, системы автоинформирования, видеонаблюдения и видеорегистрации, откидная аппарель для маломобильных пассажиров, а также функция книлинга для удобства и ускорения посадки-высадки.