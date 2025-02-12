Соцфонд изменил правила назначения единого пособия в Омской области

Если один из родителей является получателем выплаты на ребенка, повторное назначение пособия недопустимо. Но если у второго родителя есть решение суда о том, что ребенок будет жить с ним, то Соцфонд по заявлению может прекратить начислять пособие бывшему супругу или супруге и назначить его тому родителю. Таким образом, выплату будет получать только тот родитель, с которым ребенок проживает фактически.