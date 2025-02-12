Соцфонд изменил правила назначения единого пособия в Омской области

С 1 января 2025 года были изменены правила назначения пособия при рождении и воспитании ребенка до 17 лет и пособия беременным женщинам. О нововведениях рассказали в отделении Социального фонда РФ по Омской области.
Правило четырех МРОТ.
Минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее четырех МРОТ за 12 месяцев (не менее 89 760 рублей), чтобы иметь право на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
«Требования к минимальному доходу будут смягчены, если в остальные месяцы расчетного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам. Например, женщина была беременна или ухаживала за ребенком», — отметили в ведомстве.
Комплексная оценка нуждаемости семьи нужна не всегда.
Комплексная оценка нуждаемости при назначении единого пособия на детей и беременных женщин не будет учитывать государственнык выплаты военнослужащим и членам их семей за причиненный ущерб жизни и здоровью, а также средства из федерального бюджета, выделенные на ремонт частных домов погибших военнослужащих.
Оформить единое пособие на новорожденного стало проще.
Теперь семьи, которые получают выплаты на старших детей, смогут быстрее получить единое пособие на новорожденного ребенка. Соцфонд назначит выплату без оценки нуждаемости и в том же размере.
Синхронизация выплат на детей.
Семьи с несколькими детьми, которые получали единое пособие в разные сроки, смогут получать выплаты одновременно. Для этого необходимо обратиться с заявлением на переоформление единого пособия на всех детей сразу.
Пособие переназначат по месту жительства ребенка.
Если один из родителей является получателем выплаты на ребенка, повторное назначение пособия недопустимо. Но если у второго родителя есть решение суда о том, что ребенок будет жить с ним, то Соцфонд по заявлению может прекратить начислять пособие бывшему супругу или супруге и назначить его тому родителю. Таким образом, выплату будет получать только тот родитель, с которым ребенок проживает фактически.
На данный момент размер единого пособия на детей до 17 лет в Омской области составляет:
— 7 482 рубля (эквивалентно 50% прожиточного минимума);
— 11 223 рубля (эквивалентно 75% прожиточного минимума);
— 14 965 рублей (эквивалентно 100% прожиточного минимума).
Размер пособия зависит от доходов семьи.
Единое пособие для беременных женщин в Омской области варьируется от 8,4 тысячи рублей до 16,8 тысячи рублей.