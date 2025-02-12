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Законопроект о безнадзорных животных обсудили в Иркутске

Депутаты внесли некоторые предложения, которые позже рассмотрят в Заксобрании.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 11 февраля 2025 обсудили предложения по проекту закона «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев». Об этом КП-Иркутск сообщили в Думе города.

Сам проект рассмотрели еще 30 января 2025 года на заседании представительного органа, сейчас депутаты подготовили некоторые предложения, связанные с обращением с безнадзорными животными. Все одобренные идеи направили в Заксобрание Иркутской области.

— По итогам встречи решено, что часть рекомендаций Думы Иркутска вместе с предложениями других муниципалитетов региона возьмут для доработки законопроекта перед внесением на рассмотрение в региональный парламент, — прокомментировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

Оставшуюся часть рассмотрят непосредственно в процессе работы. Некоторые из вопросов придется урегулировать в нормативных актах органов исполнительной власти.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что курицы снесли более миллиарда яиц в Иркутской области в 2024.