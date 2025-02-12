Законопроект о безнадзорных животных обсудили в Иркутске

В Иркутске 11 февраля 2025 обсудили предложения по проекту закона «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев». Об этом КП-Иркутск сообщили в Думе города.
Сам проект рассмотрели еще 30 января 2025 года на заседании представительного органа, сейчас депутаты подготовили некоторые предложения, связанные с обращением с безнадзорными животными. Все одобренные идеи направили в Заксобрание Иркутской области.
— По итогам встречи решено, что часть рекомендаций Думы Иркутска вместе с предложениями других муниципалитетов региона возьмут для доработки законопроекта перед внесением на рассмотрение в региональный парламент, — прокомментировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.
Оставшуюся часть рассмотрят непосредственно в процессе работы. Некоторые из вопросов придется урегулировать в нормативных актах органов исполнительной власти.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что курицы снесли более миллиарда яиц в Иркутской области в 2024.