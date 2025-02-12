Кожемяко обещал повысить зарплаты водителям и медикам «скорой помощи» Владивостока

Глава региона объявил о новом социальном стандарте на встрече с сотрудниками Владивостокской станции СМП 12 февраля. На мероприятии обсуждался ремонт районных подстанций, но главной темой обсуждений стал вопрос зарплат водителей. Сейчас обещаемая шофёрам зарплата — 90 тысяч рублей, но получить её могут далеко не все, потому что она зависит от класса и переработок.
Кожемяко заявил, что водители ССМП должны получать в среднем порядка 100 тысяч рублей стабильно, а при наличии наставничества, увеличения стажа и других факторов — ещё больше, по аналогии с водителями автобусов. Сейчас разрабатывается стандарт и механизм такой системы оплаты труда.
Для медицинского персонала ССМП Владивостока также будет разработан стандарт оплаты труда. В том числе будут введены дополнительные стимулирующие выплаты за положительную оценку работы бригады пациентами. Порядок оплаты утвердит краевое министерство здравоохранения.
Кроме этого, для облегчения работы бригад скорой медицинской помощи во Владивостоке сделают выделенные полосы движения на дорогах. Эти полосы будут предназначены для общественного транспорта и транспорта экстренных служб.
Напоминаем, выделенные полосы уже нарисовали в центре Владивостока в рамках борьбы с дорожными заторами: по задумке городской администрации, общественный транспорт должен стать для горожан удобнее, чем личный, в том числе за счёт выделенных полос. Эти полосы обещали продлить их до Второй Речки, но инициатива развития не получила. Имеющаяся полоса в центре Владивостока проблему заторов тоже не решила.
Впрочем, для автомобилей ССМП большую проблему представляют скорее придомовые проезды, которые заблокированы либо стихийной парковкой, либо невежливыми водителями, уверенными, что это «скорая помощь» должна уступать им дорогу, а не наоборот (см. уголовное дело о конфликте между автомобилистом и бригадой скорой помощи на улице Котельникова).