Кожемяко обещал повысить зарплаты водителям и медикам «скорой помощи» Владивостока

Глава региона объявил о новом социальном стандарте на встрече с сотрудниками Владивостокской станции СМП 12 февраля. На мероприятии обсуждался ремонт районных подстанций, но главной темой обсуждений стал вопрос зарплат водителей. Сейчас обещаемая шофёрам зарплата — 90 тысяч рублей, но получить её могут далеко не все, потому что она зависит от класса и переработок.