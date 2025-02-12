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В Омске скорректируют схему движения на перекрестке Конева и 3-й Енисейской

Изменения должны снизить плотность заторов при движении в центр.

В Омске скоро изменят схему движения на перекрестке улиц Конева и 3-й Енисейской. Корректировка должна увеличить пропускную способность и снизить плотность заторов при движении в сторону центра города. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.

Изменения в направлении движения по полосам при следовании от улицы 3-й Островской с улицы 3-й Енисейской в сторону улицы Конева:

— с первой полосы будут разрешены движение прямо, повороты направо и налево;

— со второй и третьей полос будет разрешен поворот налево с улицы 3-й Енисейской на метромост.

«Водители транспортных средств выполняют правый поворот с улицы 3-я Енисейская в направлении метромоста на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора в одной фазе с транспортом, который следует с улицы 3-й Енисейской налево в том же направлении», — отметил Сергей Шелест.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омской области планируют расширить проезжую часть на двух федеральных трассы. Соответствующие работы проведут во время капитального ремонт дорог.