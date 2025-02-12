В Омске скорректируют схему движения на перекрестке Конева и 3-й Енисейской

«Водители транспортных средств выполняют правый поворот с улицы 3-я Енисейская в направлении метромоста на разрешающий сигнал дополнительной секции светофора в одной фазе с транспортом, который следует с улицы 3-й Енисейской налево в том же направлении», — отметил Сергей Шелест.