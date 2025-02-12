В Ростове решили реконструировать доходный дом Скордиа конца XIX века

Под изъятие запланировали три нежилых помещения от 34,1 до 186,4 кв. метров, две нежилые комнаты в подвале и четыре таких же комнаты на первом этаже. Все имущество оценят по рыночной стоимости. Если собственники не согласятся с размером выкупа, они смогут обратиться в суд.