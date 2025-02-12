В Ростове решили реконструировать доходный дом Скордиа конца XIX века

Власти Ростова-на-Дону решили изъять для реконструкции аварийный доходный дом Скордиа (литер А) на Большой Садовой, 7. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.
В постановлении указано, что здание находится на участке площадью 480 кв. метров и является многоквартирным домом, которым владеют в рамках долевой собственности.
Под изъятие запланировали три нежилых помещения от 34,1 до 186,4 кв. метров, две нежилые комнаты в подвале и четыре таких же комнаты на первом этаже. Все имущество оценят по рыночной стоимости. Если собственники не согласятся с размером выкупа, они смогут обратиться в суд.
Напомним, доходный дом Скордиа — объект культурного наследия конца XIX века. Это кирпичное трехэтажное строение в неорусском стиле с подвалом и многоскатной крышей. В 2022 году в границах дома объявляли режим ЧС из-за обрушения несущей стены со стороны внутренней части двора.
Ранее дом купца Николая Чернова в Ростове оставили объектом культурного наследия.