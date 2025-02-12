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В Беларуси утвердили правила сертификации беспилотников

В Беларуси утверждены авиационные правила по сертификации комплексов экспериментальной авиации. Это предусмотрено постановлением Государственного военно-промышленного комитета, которое опубликовано на Национальном правовом портале.

Источник: РИА "Новости"

Документ определяет порядок сертификации беспилотников, которые включают экспериментальные аппараты с максимальной взлетной массой 7 и более килограмм.

Беспилотные комплексы в течение двух месяцев подлежат сертификации вместе с его рабочей конструкторской документацией в соответствии с требованиями авиационных правил.

Рабочая конструкторская документация разрабатывается в соответствии с требованиями обязательных нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации. Документацию утверждает разработчик комплекса.

В Беларуси действует запрет для физлиц на хранение, покупку и использование беспилотников. А разрешения на полеты выдают в Минобороны.