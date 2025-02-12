В Беларуси утвердили правила сертификации беспилотников

Документ определяет порядок сертификации беспилотников, которые включают экспериментальные аппараты с максимальной взлетной массой 7 и более килограмм.
Беспилотные комплексы в течение двух месяцев подлежат сертификации вместе с его рабочей конструкторской документацией в соответствии с требованиями авиационных правил.
Рабочая конструкторская документация разрабатывается в соответствии с требованиями обязательных нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации. Документацию утверждает разработчик комплекса.
В Беларуси действует запрет для физлиц на хранение, покупку и использование беспилотников. А разрешения на полеты выдают в Минобороны.