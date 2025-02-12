Открыт способ улучшить сигнал в телефонах и Wi-Fi-роутерах

«Создание периодической структуры на поверхности полупроводника позволило ученым продемонстрировать возможность формирования запрещенных зон и управления их параметрами. Это открывает путь к разработке частотно-селективных устройств, способных фильтровать, усиливать или блокировать сигналы определенных частот. Такие технологии широко применяются в спутниковой связи, телекоммуникациях, а также в устройствах, таких как сотовые телефоны, радиоприемники и Wi-Fi-роутеры», — подчеркнули в пресс-службе.