Открыт способ улучшить сигнал в телефонах и Wi-Fi-роутерах

САРАТОВ, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского (СГУ) нашли способ улучшить сигнал в сотовых телефонах, радиоприемниках и Wi-Fi-роутерах, впервые в мире установив формирование брэгговских резонансов в пластинах периодических ферромагнитных полупроводников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Команда ученых СГУ впервые в мире изучила формирование брэгговских резонансов в пластине ферромагнитного полупроводника с системой канавок на поверхности. Уникальность подхода заключается в сочетании свойств магнитного материала и электронной плазмы. Ранее подобные исследования ограничивались материалами с постоянной толщиной, что не позволяло добиться управляемости характеристиками», — сообщили в министерстве, добавив, что результаты исследования позволят улучшить сигналы в радиоприемниках, сотовых телефонах и Wi-Fi-роутерах.
Как пояснили в ведомстве, ферромагнитные полупроводники — это уникальные материалы, сочетающие магнитные и полупроводниковые свойства. Они способны намагничиваться без внешнего магнитного поля и независимо проводить электрический ток. Эти свойства помогут сделать устройства более компактными и повысят их энергоэффективность. Брэгговские резонансы возникают, когда волны отражаются от периодических структур внутри материала.
«Создание периодической структуры на поверхности полупроводника позволило ученым продемонстрировать возможность формирования запрещенных зон и управления их параметрами. Это открывает путь к разработке частотно-селективных устройств, способных фильтровать, усиливать или блокировать сигналы определенных частот. Такие технологии широко применяются в спутниковой связи, телекоммуникациях, а также в устройствах, таких как сотовые телефоны, радиоприемники и Wi-Fi-роутеры», — подчеркнули в пресс-службе.
По информации министерства, результаты исследования имеют широкий спектр потенциальных применений. Одним из ключевых направлений является разработка энергоэффективных устройств обработки информации. Новые материалы позволяют минимизировать тепловые потери, характерные для традиционных полупроводников, за счет использования спиновых волн, которые обладают значительно меньшим затуханием.
Исследование проводится в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ), получившего поддержку в рамках конкурса 2023 года по мероприятию «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития РФ» Президентской программы исследовательских проектов.
Об СГУ.
Саратовский университет основан в 1909 году. Ежегодно вуз обучает свыше 20 тыс. студентов из более 40 стран, реализует более 300 образовательных программ и ведет высокотехнологичные исследования как национальный исследовательский университет и университет, входящий в федеральную программу «Приоритет-2030».