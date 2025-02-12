В Молдове с начала года около 54 тысяч человек приобрели медицинский полис

В то же время CNAM перечислила медучреждениям авансом 977 миллионов леев за услуги, которые будут предоставлены в феврале. Около 922 миллионов из этой суммы было выплачено государственным учреждениям, а более 55 миллионов — частным поставщикам медуслуг.