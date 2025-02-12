В Молдове с начала года около 54 тысяч человек приобрели медицинский полис

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. С начала года медицинский полис в Молдове приобрели около 54 тысяч человек, что на 12 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальной медицинской страховой компании (CNAM).
По данным ведомства, из общего числа почти 30 тысяч заплатили взнос в размере 2527 леев. Еще около 21 тысячи человек, являющихся владельцами сельскохозяйственных земель, заплатили 1264 лея.
Кроме того, более двух тысяч граждан, осуществляющих независимую деятельность в сфере розничной торговли, за исключением торговли подакцизными товарами, заплатили страховой взнос в размере 1895 леев, а для около 650 человек оплата составила 5054 лея.
Напомним, в течение первых трех месяцев года граждане Молдовы, которые самостоятельно покупают полис, могут воспользоваться льготами при оплате фиксированной суммы страхового взноса. Стоимость полиса, в зависимости от категории застрахованного лица, составляет от 1264 до 5054 леев.
В то же время CNAM перечислила медучреждениям авансом 977 миллионов леев за услуги, которые будут предоставлены в феврале. Около 922 миллионов из этой суммы было выплачено государственным учреждениям, а более 55 миллионов — частным поставщикам медуслуг.
«Предоплата необходима для обеспечения непрерывного предоставления медицинских услуг застрахованному населению в соответствии с количественными и качественными стандартами, установленными в единой программе обязательного медицинского страхования», — уточнили в ведомстве.
В соответствии с заключенными контрактами с медицинскими учреждениями и критериями составления договоров с поставщиками медицинских услуг, CNAM перечисляет средства в два этапа. В начале каждого месяца производится авансовая выплата в размере 80% от суммы, запланированной на этот месяц, а оставшаяся часть перечисляется в конце отчетного периода.