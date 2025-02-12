Снежный шторм надвигается на юг Казахстана

Также по всей республике ожидается усиление ветра и туман, что может ухудшить видимость на дорогах. «Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется», — добавили синоптики. Ранее синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на февраль. Отмечается, что февраль в Казахстане ожидается с сильными перепадами температуры: от сильных морозов до 15 тепла.