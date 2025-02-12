Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
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Снежный шторм надвигается на юг Казахстана

Синоптики Казгидромета сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 13, 14 и 15 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: 5 м/с 93% 761 мм рт. ст. +2°

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. Северные регионы останутся под влиянием ложбины северного циклона, а южные — под воздействием южного циклона. В связи с этим прогнозируются осадки в виде снега и метели.

В ряде областей ожидаются сильные снегопады: 14 февраля — в Кызылординской области; 14—15 февраля — в Туркестанской области; 15 февраля — в Жамбылской, Алматинской областях и области Жетысу. Днем на юге и юго-востоке страны возможны смешанные осадки — мокрый снег с дождем, что приведет к гололеду.

Также по всей республике ожидается усиление ветра и туман, что может ухудшить видимость на дорогах. «Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется», — добавили синоптики. Ранее синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на февраль. Отмечается, что февраль в Казахстане ожидается с сильными перепадами температуры: от сильных морозов до 15 тепла.