Снежный шторм надвигается на юг Казахстана

Согласно прогнозу, на большей части Казахстана в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода. Северные регионы останутся под влиянием ложбины северного циклона, а южные — под воздействием южного циклона. В связи с этим прогнозируются осадки в виде снега и метели.
В ряде областей ожидаются сильные снегопады: 14 февраля — в Кызылординской области;
Также по всей республике ожидается усиление ветра и туман, что может ухудшить видимость на дорогах. «Температурный фон останется стабильным, резких изменений не прогнозируется», — добавили синоптики. Ранее синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на февраль. Отмечается, что февраль в Казахстане ожидается с сильными перепадами температуры: от сильных морозов до 15 тепла.