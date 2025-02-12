Богемская пародия: главные исторические ляпы игры Kingdom Come II

В России всего за три дня смели с прилавков всю завезенную партию Kingdom Come: Deliverance II для PlayStation 5. Скандальный ролевой экшен после миллионных мировых продаж на старте стал хитом и в РФ, где консольная игра доступна только на физических носителях. Редакция получила копию для PS5 одной из первых и сравнила ее с версией для персональных компьютеров. О том, за что хвалят и ругают Kingdom Come: Deliverance II и откуда в Богемии XV века чернокожие — в материале «Известий».
Какой получилась игра о средневековой Чехии.
Первая часть Kingdom Come: Deliverance вышла в феврале 2018 года и быстро стала культовой среди людей, которым нравятся реалистичные и исторически аутентичные игры — к концу 2024 года она насчитывала 8 млн проданных копий. Основной акцент проект сделал на сюжетную составляющую и реалистичность игровых механик. Геймеры оценили внимание к деталям и необычный мир средневековой Чехии — точнее, Богемии.
С этим же был связан громкий скандал — студию Warhorse и ее руководителя, Даниэля Вавру, обвинили в расизме и сексизме из-за отсутствия сильных женских персонажей в сюжете и героев с темным цветом кожи. По словам разработчика, работавшего над такими популярными играми как Mafia: The City of Lost Heaven, Mafia 2 и Hidden & Dangerous, команда Warhorse на протяжении четырех лет работала с историками и научными исследованиями. И приняла решение: не будет искажать факты каким-либо образом. Иными словами, Даниэль Вавра отметил, что в его игре нет этнических меньшинств, потому что их невозможно было встретить в Богемии того периода (1403 год) в той местности, где разворачиваются основные события.
В интернете пытались «отменить» разработчика, однако игра всё равно стала хитом. И как раз чаще всего ее хвалили за нежелание разработчиков искажать историю в угоду так называемой повесточности.
Сиквела пришлось ждать семь лет. Его разработка обошлась студии Вавры в $41 млн, тем самым сделав ее самой дорогостоящей видеоигрой в истории Чехии. Впрочем, продажи за первые сутки полностью покрыли затраты на создание проекта и достигли 1 млн копий за первые 24 часа. Мировой релиз состоялся 4 февраля, вскоре игру привезли в Россию.
— Продажи Kingdom Come: Deliverance II превзошли наши ожидания — за три дня была распродана вся первая поставка не только обычного, но и расширенного издания для PlayStation 5. Интерес к проекту не случаен — именно в России исторически любят первую «Мафию» (оригинальное название Mafia: The City of Lost Heaven) от главного сценариста проекта Даниэля Вавры. Ключевым фактором стало то, что игра получила восторженные оценки не только критиков, но и рядовых пользователей: нам кажется, что геймеры соскучились по большим сюжетным приключениям, наполненным сражениями и юмором. В ближайшее время мы привезем достаточное количество дисков, чтобы наполнить наши магазины, — отметил руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» группы М. Видео-Эльдорадо Сергей Мезин.
Повестка превыше всего.
По жанру сиквел представляет собой масштабную ролевую игру в открытом мире. Действие разворачивается в средневековой Чехии, в центре событий — сын кузнеца Индржих, он же Индро, которого для международной версии игры переименовали в Генри. На пути к мести за родителей он становится уважаемым землевладельцем, а также оказывается втянут в масштабный заговор на фоне назревающей гражданской войны.
Вторая часть Kingdom Come приятно удивляет проработкой всех аспектов: распорядком дня компьютерных персонажей, сменой дня и ночи в реальном времени, возможностью свалиться с лошади, задев ветку дерева, или быть пойманным охраной из-за того, что главный герой давно не мылся и источает миазмы.
Игровой мир средневековой Богемии выписан так, что от пейзажей невозможно оторваться. Лесные массивы рисовались вручную, здесь нет двух одинаковых деревьев, лугов или пней.
Другое дело, что в этот раз авторы решили не рисковать и добавить элементы DEI, то есть многообразие, равенство и инклюзивность. Вавра нашел даже оправдание этому маркетинговому ходу. Он отметил, что действие игры происходит в одном из богатейших городов Европы, Куттенберге, поэтому жизнь в таком месте отличается от деревень из первой части.
— Муса из Мали пришел в Богемию с армией интервентов как член королевского двора короля Сигизмунда, которого он встретил благодаря своему участию при дворе султана Баязида. Он образованный дворянин и человек Ренессанса из королевства Мали. В то же время Муса представляется очень необычной фигурой для местного богемского народа, и многие ситуации вокруг него в игре возникают из этого. Его присутствие имеет смысл и создает множество интересных ситуаций, — заявил Даниэль Вавра.
Муса из Мали — реальная историческая личность. В игре он прославляет женщин и защищает их права, сравнивая отношение к женщинам в Богемии и африканской стране Мали, отмечая, что в его государстве последних уважают и чтят. Как показывают исследования Танжера, сделанные Ибн Батуттой в середине XIV века, женщины действительно были чтимы в странах Африки.
— Они обладают исключительной красотой и пользуются большим уважением, чем мужчины. Мужчины также не проявляют никаких признаков ревности. Наследниками человека становятся сыновья его сестры, а не его собственные сыновья, — говорится в исследовании путешественника Ибн Батутты.
Игра утверждает, что Муса входит в свиту короля Венгрии и Хорватии Сигизмунда, в то время как нет ни одной исторической хроники, подтверждающей какие-либо военные походы, действия или даже пребывание исторического Сигизмунда в Мали. Не удивительно, что в первый же день после релиза одной из самых популярных модификаций стала White Musa — мод, меняющий цвет кожи Мусы на белый.
Еще одной «авторской находкой» стала синагога в Куттенберге, реальном городе, ныне носящим имя Кутна-Гора. По открытым источникам, первая синагога в истории города была построена в 1902 году архитектором Богуславом Моравецом. В 1949 году она была передана гуситской церкви, при этом иудейская символика осталась.
В игру же добавили и целый еврейский квартал вокруг синагоги. Один из сюжетных квестов предполагает защиту этой синагоги от воинственных христианских фанатиков, выкрикивающих антисемитские лозунги. Помешают погрому как раз главный герой — и Муса из Мали.
Еще одним искажением стала личность Яна Птачека, это молодой чешский дворянин и наследник панов из рыночного города Ратае. Реальный Птачек был известен амурными подвигами и похождениями, хотя был женат. Он присутствовал и в первой части Kingdom Come, но в сиквеле ему добавили новые черты, указывающие на амурные интересы без ограничений.
В игре также можно найти храм в Седлеце, который построили цистерцианцы, монахи католического ордена. Сам монастырь был сожжен гуситами в 1421 году. С помощью побочного квеста, в котором монах по имени Мортиций просит аккуратно собрать кости в пирамидальные конструкции, авторы игры решили воздать по заслугам костнице в Седлеце, которая украшена тысячами человеческих скелетов. Однако задание противоречит традиционным ценностям цистерцианцев, которые не строили пирамиды из останков людей.
Несмотря на вышесказанное, Kingdom Come: Deliverance II стала важнейшей исторической игрой со времен российской «Смуты», вышедшей в 2024 году.
— Мы положительно относимся к играм, которые детально описывают культуру и быт прошлых эпох, особенно Средневековья. Это сложный, максимально насыщенный событиями период, память о котором сейчас доступна лишь в музеях и книгах. Поэтому для передачи духа эпохи, соблюдения исторической достоверности требуются специализированные консультанты. Например, при разработке «Смуты» мы очень тесно взаимодействовали с экспертами Музея Москвы, которые помогали нам детально прорабатывать различные элементы зданий, одежды, оружия, посуды и других деталей обихода жителей Смутного времени, — резюмировал генеральный директор «Сайберия Нова» и создатель «Смуты» Алексей Копцев.
Он отметил, что исторический аспект, который авторы ставили в приоритет, стал поводом для разработки и запуска отдельных обучающих приложений. Поэтому невозможно говорить про исторические события без тщательной проработки бытовых деталей.
Kingdom Come: Deliverance II поступила в продажу 4 февраля 2025 года во всем мире. В игре доступны субтитры на русском языке, а также озвучка на английском и чешском. Копия была предоставлена «Известиям» крупнейшим в России дистрибьютором видеоигр «Ачивка». Редакция сравнила версии для ПК и PS5 и обнаружила, что в консольном издании значительно меньше программных ошибок, чем в компьютерной игре, баги которой уже стали объектом шуток в социальных сетях.