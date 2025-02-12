Богемская пародия: главные исторические ляпы игры Kingdom Come II

С этим же был связан громкий скандал — студию Warhorse и ее руководителя, Даниэля Вавру, обвинили в расизме и сексизме из-за отсутствия сильных женских персонажей в сюжете и героев с темным цветом кожи. По словам разработчика, работавшего над такими популярными играми как Mafia: The City of Lost Heaven, Mafia 2 и Hidden & Dangerous, команда Warhorse на протяжении четырех лет работала с историками и научными исследованиями. И приняла решение: не будет искажать факты каким-либо образом. Иными словами, Даниэль Вавра отметил, что в его игре нет этнических меньшинств, потому что их невозможно было встретить в Богемии того периода (1403 год) в той местности, где разворачиваются основные события.