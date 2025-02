Богемская пародия: главные исторические ляпы игры Kingdom Come II

— Продажи Kingdom Come: Deliverance II превзошли наши ожидания — за три дня была распродана вся первая поставка не только обычного, но и расширенного издания для PlayStation 5. Интерес к проекту не случаен — именно в России исторически любят первую «Мафию» (оригинальное название Mafia: The City of Lost Heaven) от главного сценариста проекта Даниэля Вавры. Ключевым фактором стало то, что игра получила восторженные оценки не только критиков, но и рядовых пользователей: нам кажется, что геймеры соскучились по большим сюжетным приключениям, наполненным сражениями и юмором. В ближайшее время мы привезем достаточное количество дисков, чтобы наполнить наши магазины, — отметил руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» группы М. Видео-Эльдорадо Сергей Мезин.