Льва Лещенко поздравили с 83-летием звезды и бизнесмен Араз Агаларов с женой

Режиссером-постановщиком фильма «О первой любви» стал Александр Ковалев, автором сценария — Юрий Костин. 15 песен, составляющих основу сюжета, написали Владимир Бородин и Ирина Эйфория, с аранжировками помогала Мария Бородина. Главную роль в фильме исполнила актриса и певица Анастасия Захарова, для которой Лев Лещенко стал крестным отцом в профессии. Именно по его совету юная артистка поступила в ГИТИС, где обучалась в мастерской Нонны Гришаевой. А затем мэтр пригласил ее на главную роль в своем фильме. По словам Захаровой в ГИТИСе ее часто называли тургеневской барышней и совершенно неожиданно она получила шанс воплотить этот образ в кино.