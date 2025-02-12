Волгоградкам могут продлить оплачиваемый декретный отпуск

«Нельзя решить вопрос рождаемости только единоразовыми выплатами. Если сделать оплачиваемый период декретного отпуска не полтора года как сейчас, а три, то, я полагаю, это может побудить женщин в этот период родить второго ребенка», — высказала свое мнение законодатель tass.ru.