Волгоградкам могут продлить оплачиваемый декретный отпуск

Инициативой о продлении оплачиваемого декретного отпуска поделилась председатель профильного комитета Госдумы Нина Останина. По мнению депутата, это позволит поправить демографическую ситуацию в стране.
«Нельзя решить вопрос рождаемости только единоразовыми выплатами. Если сделать оплачиваемый период декретного отпуска не полтора года как сейчас, а три, то, я полагаю, это может побудить женщин в этот период родить второго ребенка», — высказала свое мнение законодатель tass.ru.
Парламентарий поделилась: многие родители не готовы отдавать ребенка в детсад в раннем возрасте.
«А поскольку институт бабушек и дедушек в России фактически упразднен в связи с увеличением пенсионного возраста, то я поддерживаю предложение продлить оплачиваемый декретный отпуск», — подтвердила Останина.
К тому же уйти в декрет сегодня могут и отцы, тем более если у них выше зарплата, напомнила депутат.
«Это действительно оценка роли отца в воспитании ребенка», — подчеркнула законодатель.