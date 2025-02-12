В воронежском правительстве обсудили перспективы открытия аэропорта

Губернатору Воронежской области представили концепцию развития воронежского аэропорта. Генеральный директор «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич рассказал Александру Гусеву о перспективах развития воздушной гавани. Аэропорт будет готов к работе, как только снимут ограничения на полеты гражданских судов в регионе.
По словам главы региона, обновленный аэропорт соответствует статусу Воронежа как города-миллионника.
Международный аэропорт Воронежа после открытия сможет ежегодно обслуживать до 2 миллионов пассажиров. И, по мнению его руководителя, послужит образцом для тиражирования таких проектов в стране.