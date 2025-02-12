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В воронежском правительстве обсудили перспективы открытия аэропорта

Воздушная гавань сможет обслуживать до 2 миллионов пассажиров в год.

Губернатору Воронежской области представили концепцию развития воронежского аэропорта. Генеральный директор «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич рассказал Александру Гусеву о перспективах развития воздушной гавани. Аэропорт будет готов к работе, как только снимут ограничения на полеты гражданских судов в регионе.

По словам главы региона, обновленный аэропорт соответствует статусу Воронежа как города-миллионника.

Международный аэропорт Воронежа после открытия сможет ежегодно обслуживать до 2 миллионов пассажиров. И, по мнению его руководителя, послужит образцом для тиражирования таких проектов в стране.