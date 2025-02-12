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Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев — РИА Новости Крым. С берегов Крыма и Севастополя собрали уже 1378 тонн загрязненного мазутом песка и грунта, новых выбросов на полуострове не фиксируется — точечно загрязнения обнаруживают на Кубани. Об этом сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что четырнадцати участках в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов.

«В Крыму обследуют более 493 километров берега, мониторинг проводится с помощью беспилотников и морских судов. Очищено 213 километров берега, всего собрано 713 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 665 тонн загрязнений», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в Краснодарском крае продолжают обследовать 265 километров берега, более 184 тыс. тонн загрязнений уже вывезли с берега.

Всего с начала работ, по данным МЧС России, было очищено более 356 километров береговой линии и собрано свыше 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Накануне пресс-служба МЧС России сообщала, что в Крыму и Севастополе собрали уже 1347 тонн загрязненного мазутом песка и грунта с побережья, при этом новые выбросы фиксируют только на Кубани. Отмечалось, что волонтеры продолжают находить точечные пятна на 14 участках на линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы.

экология