Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе

Сообщается, что четырнадцати участках в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов.
«В Крыму обследуют более 493 километров берега, мониторинг проводится с помощью беспилотников и морских судов. Очищено 213 километров берега, всего собрано 713 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено 665 тонн загрязнений», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в Краснодарском крае продолжают обследовать 265 километров берега, более 184 тыс. тонн загрязнений уже вывезли с берега.
Всего с начала работ, по данным МЧС России, было очищено более 356 километров береговой линии и собрано свыше 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Накануне пресс-служба МЧС России сообщала, что в Крыму и Севастополе собрали уже 1347 тонн загрязненного мазутом песка и грунта с побережья, при этом новые выбросы фиксируют только на Кубани. Отмечалось, что волонтеры продолжают находить точечные пятна на 14 участках на линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы.