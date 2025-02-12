Выбросы мазута на побережье Черного моря: ситуация в Крыму и Севастополе

Накануне пресс-служба МЧС России сообщала, что в Крыму и Севастополе собрали уже 1347 тонн загрязненного мазутом песка и грунта с побережья, при этом новые выбросы фиксируют только на Кубани. Отмечалось, что волонтеры продолжают находить точечные пятна на 14 участках на линии от мыса Панагия до Центрального пляжа Анапы.