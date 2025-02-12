Новые надбавки среднему медперсоналу: кто и сколько получит

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Опубликовано постановление Министерства здравоохранения Беларуси, которым медицинским работникам среднего звена установлено повышение надбавок к зарплате, документ в среду был размещен на Национальном правовом интернет-портале.
Теперь надбавки будут для таких работников применяться в следующих размерах:
- за специфику работы в сфере здравоохранения — 30% процентов от оклада.
- трудящимся в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации с 1 марта — 130% оклада, с 1 сентября — 140%, с 1 декабря — 155%
- в приемных отделениях и отделениях для пациентов с инсультом с 1 марта — 110%, с 1 сентября — 120%, с 1 декабря — 135%, в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации с 1 марта — 130%, с 1 сентября — 140%, с 1 декабря — 155%
- работникам выездных бригад с 1 марта — 120%, с 1 сентября — 130%, с 1 декабря — 145%, фельдшерам выездных бригад, отправляющимся на вызовы без врачей, с 1 марта — 170%, с 1 сентября — 180%, с 1 декабря — 195%
- участковым медсестрам, помощникам врача, медсестрам общей практики, фельдшерам, медработникам ФАПов с 1 марта — 110%, с 1 сентября — 120%, с 1 декабря — 135%
- главной медсестре с 1 марта — 95%, с 1 сентября — 105%, с 1 декабря — 120%
Ранее в правительстве подчеркивали, что решение об увеличении размеров надбавок медработникам среднего звена принято в целях справедливого учета интересов и обеспечения сбалансированного роста уровня оплаты труда в отрасли.