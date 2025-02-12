Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые надбавки среднему медперсоналу: кто и сколько получит

Решение о повышении надбавок для медперсонала среднего звена было принято вслед за увеличением зарплат врачей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Опубликовано постановление Министерства здравоохранения Беларуси, которым медицинским работникам среднего звена установлено повышение надбавок к зарплате, документ в среду был размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее нововведение для медиков со средним специальным образованием анонсировали в Совмине. Тогда правительство поручило Минздраву, Минфину, Минтруда внести соответствующие изменения в свои НПА.

Теперь надбавки будут для таких работников применяться в следующих размерах:

  • за специфику работы в сфере здравоохранения — 30% процентов от оклада.
  • трудящимся в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации с 1 марта — 130% оклада, с 1 сентября — 140%, с 1 декабря — 155%
  • в приемных отделениях и отделениях для пациентов с инсультом с 1 марта — 110%, с 1 сентября — 120%, с 1 декабря — 135%, в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации с 1 марта — 130%, с 1 сентября — 140%, с 1 декабря — 155%
  • работникам выездных бригад с 1 марта — 120%, с 1 сентября — 130%, с 1 декабря — 145%, фельдшерам выездных бригад, отправляющимся на вызовы без врачей, с 1 марта — 170%, с 1 сентября — 180%, с 1 декабря — 195%
  • участковым медсестрам, помощникам врача, медсестрам общей практики, фельдшерам, медработникам ФАПов с 1 марта — 110%, с 1 сентября — 120%, с 1 декабря — 135%
  • главной медсестре с 1 марта — 95%, с 1 сентября — 105%, с 1 декабря — 120%

Ранее в правительстве подчеркивали, что решение об увеличении размеров надбавок медработникам среднего звена принято в целях справедливого учета интересов и обеспечения сбалансированного роста уровня оплаты труда в отрасли.

медицина