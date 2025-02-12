В Калининградской области растёт смертность

В целом естественная убыль населения увеличилась на 1069 человек по сравнению с январем-ноябрем 2023 года и достигла по итогам января-ноября 2024 года 5077 человек, хотя годом ранее это было 4008 человек.
В отчётном периоде родилось 6851 ребёнок, а скончалось 11928 человек, что на 900 человек больше, чем годом ранее. Количество новорождённых сократилось на 169 детей.
Зарегистрировано 7326 браков и 5203 развода. Число мигрантов уменьшилось на 9488 человек, миграционный прирост уменьшился на 1042 человека.
Соответствующие данные приводит Калининградстат.