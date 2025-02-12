Что нужно знать о жизни в Берлине в 2025 году

— Мы с мужем хорошо знаем английский, в Берлине он очень распространен, и в принципе его достаточно, чтобы жить в столице и чувствовать себя комфортно. Немецкий язык нужен для похода в больницы, банки и другие официальные инстанции. Я начала учить немецкий, но пока он у меня на базовом уровне. Чтобы выучить новый язык с нуля, нужно постоянно заниматься и желательно не работать — ну, или работать совсем мало. Недавно вышли обновления в законодательстве, согласно которым, с уровнем С ты можешь податься на гражданство и получить его за три года. Но это очень высокий уровень знания языка — мне кажется, чтобы освоить его с нуля, три года и уйдет. И все эти три года будет не до работы. Что касается остальной Германии, немецкий в ней нужен обязательно. Вообще, между Берлином и остальной страной много кардинальных отличий.