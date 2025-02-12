В Ростове подключают к теплу 11 домов на Западном и 350 домов в центре города

К утру 12 февраля в Ростове-на-Дону по-прежнему ограничено отопление в 11 многоквартирных домах на Западном и в 350 домах в центре города. Об этом проинформировал и.о. министра ЖКХ региона Сергей Орлов.
— Сейчас ограничено теплоснабжение 11 домов в границах Толмачева — Кустанайская — Зорге — Степана Разина — Профсоюзная — Мадояна, снижение параметров подачи тепла отмечается примерно в 350 домах в центральной части города, — написал в Telegram Сергей Орлов.
По словам чиновника, на месте работают восемь специалистов компании «Ростовские тепловые сети», используется три единицы техники. Аварийный участок трубопровода вырезали, подготовили место для монтажа. Работы планируют завершить в течение 12 часов, добавил Сергей Орлов.
Напомним, сложности с отоплением появились из-за дефекта теплотрассы на улице Толмачева в Советском районе донской столицы. Ремонт ведут с вечера 11 февраля. Ситуация находится на контроле прокуратуры и местных властей.
Добавим, также вчера перебои с отоплением из-за дефектов произошли в Пролетарском, Кировском и Ворошиловском районах города. В этих случаях ситуация коснулась 78 многоквартирных домов.