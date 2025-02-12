В Красноярском крае на федеральной трассе столкнулись семь машин

На 904-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» мужчина за рулем грузовика «Shacman» с полуприцепом ехал в сторону Канска, вылетел на «встречку», врезался в «КамАЗ» и зацепил стоящую фуру «Скания». Затем с большегрузами столкнулись легковушки «Тойота», «Хонда», «Газель» и рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Бородино-Красноярск. В последнем находились 18 человек, включая водителя и пассажиров.