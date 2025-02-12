В школах будут ставить новые оценки, они войдут в аттестат

В Госдуму внесут проект закона, по которому школьникам снова будут ставить оценки за поведение. От этих оценок будет зависеть аттестационный отзыв.
Корректировки добавят в статью 66 закона об образовании. Ее дополнят положением, по которому получение начального общего и среднего образования будет сопровождаться аттестационным отзывом о поведении, который по результатам оценок за поведение составит педагог.
Авторы инициативы — лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев считают, что нововведение поможет улучшить дисциплину школьников и повысить их социальную ответственность.
Это будет что-то вроде дневника социального поведения, прокомментировал Гусев, он поможет детям понять, как важно быть вежливыми и работать в команде.