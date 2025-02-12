23 февраля на обновленной площади Победы пройдут праздничные мероприятия

Сегодня губернатор Михаил Котюков оценил ход реконструкции музейного комплекса «Мемориал Победы» в Красноярске, масштабная реконструкция которого должна завершиться к 80-летию Победы.
Уже практически завершено благоустройство прилегающей к комплексу площади, здесь оформили несколько зон, чтобы показать путь солдата от начала войны до Победы.
Посетителей будет встречать отреставрированный памятник Неизвестному Солдату, от которого они смогут пройти до дверей музея по символической ленте времени. Перенесли Вечный огонь — теперь он стал главным элементом площади.
Внешний вид также обновился: заменено наружное освещение, звуковое оборудование, на фасаде здания установлена подсветка, которая позволит транслировать ролики и видеофильмы.
Военная техника Мемориала осталась на прежнем месте, но ее дополнили навигационными стендами. Часть памятников с площади Победы демонтировали и перенесли в парки и скверы в районах города.
Внутри музея работы еще ведутся. Зал Памяти будет выполнен в светлых тонах как символ памяти бойцам: на стендах будут списки погибших жителей города Красноярска — их количество увеличат с прежних 11700 человек до 27000. Здесь же разместят интерактивную 3D-панораму с оборудованием для трансляции и создадут специальное приложение с возможностью загружать, транслировать и просматривать информацию об участниках Великой Отечественной войны.
Губернатору показали, как будут выглядеть новые локации «Квартира», «Вагон», «Война», «Война. Артефакты», «Победа. Тыл» — с интерьерами, где разместят музейные экспонаты, выставочное и мультимедийное оборудование.
Напомним, концепцию знакового для Красноярска места разрабатывали с учетом мнения ветеранов, представителей архитектурного сообщества и неравнодушных горожан. Преображение музейного комплекса поддерживает традиции, заложенные главным архитектором Арэгом Саркисовичем Демирхановым.