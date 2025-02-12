23 февраля на обновленной площади Победы пройдут праздничные мероприятия

Внутри музея работы еще ведутся. Зал Памяти будет выполнен в светлых тонах как символ памяти бойцам: на стендах будут списки погибших жителей города Красноярска — их количество увеличат с прежних 11700 человек до 27000. Здесь же разместят интерактивную 3D-панораму с оборудованием для трансляции и создадут специальное приложение с возможностью загружать, транслировать и просматривать информацию об участниках Великой Отечественной войны.