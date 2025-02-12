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Прокуратура продолжила проверку из-за коммунальной аварии в Ростове-на-Дону

Ситуация с перебоями отопления в центре Ростова остается на контроле прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Утром 12 февраля в Ростове-на-Дону продолжили проверку коммунальной аварии, из-за которой накануне пропало отопление на Западном и в центре города.

Напомним, вчера вечером после отключений в трех районах донской столицы появился еще один дефект теплосети на улице Толмачева в Советском районе города. Из-за этой аварии параметры подачи отопления оказались снижены примерно в 350 домах в центре Ростова.

Известно, что утром 12 февраля на месте порыва все еще ведутся восстановительные работы. По словам и.о. министра ЖКХ региона Сергея Орлова, ремонт должны завершить в течение 12 часов.