Прокуратура продолжила проверку из-за коммунальной аварии в Ростове-на-Дону

Утром 12 февраля в Ростове-на-Дону продолжили проверку коммунальной аварии, из-за которой накануне пропало отопление на Западном и в центре города.
Напомним, вчера вечером после отключений в трех районах донской столицы появился еще один дефект теплосети на улице Толмачева в Советском районе города. Из-за этой аварии параметры подачи отопления оказались снижены примерно в 350 домах в центре Ростова.
Известно, что утром 12 февраля на месте порыва все еще ведутся восстановительные работы. По словам и.о. министра ЖКХ региона Сергея Орлова, ремонт должны завершить в течение 12 часов.