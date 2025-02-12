Депутатов Башкирии со статусом иноагента намерены лишать мандата

Депутатов Башкирии, которым присвоен статус иноагентов, хотят лишать мандатов. Законопроект намерены рассмотреть на ближайшем чтении в Госсобрании республики. По словам спикер Курултая Константина Толкачева, подобная инициатива продиктована соображениями нацбезопасности и защиты интересов общества.
— В условиях доступа к конфиденциальной информации любая зависимость от иностранного влияния, зарубежных источников финансирования может представлять угрозу суверенитету, — считает парламентарий.
Также Толкачев уверен, что наличие иноагентов-депутатов может вызвать сомнения у избирателей к госинститутам.
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