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Депутатов Башкирии со статусом иноагента намерены лишать мандата

Соответствующий законопроект в первом чтении рассмотрит Госсобрание республики.

Источник: Комсомольская правда

Депутатов Башкирии, которым присвоен статус иноагентов, хотят лишать мандатов. Законопроект намерены рассмотреть на ближайшем чтении в Госсобрании республики. По словам спикер Курултая Константина Толкачева, подобная инициатива продиктована соображениями нацбезопасности и защиты интересов общества.

— В условиях доступа к конфиденциальной информации любая зависимость от иностранного влияния, зарубежных источников финансирования может представлять угрозу суверенитету, — считает парламентарий.

Также Толкачев уверен, что наличие иноагентов-депутатов может вызвать сомнения у избирателей к госинститутам.

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