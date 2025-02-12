Омский «Авангард» лишился ещё пятерых игроков

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше на пресс-конференции после матча поделился обновленной информацией о здоровье игроков. К команде присоединился Николай Прохоркин, вернувшийся после травмы, однако радость от его возвращения омрачена отсутствием пяти хоккеистов, которые заболели.
Буше отметил, что он пришел на арену в хорошем настроении, вспоминая о возвращении Прохоркина. Но, к его разочарованию, стало известно, что на одного возвращенца есть пятеро отсутствующих. Тренер выразил надежду на то, что завтра команда сможет провести обычный, спокойный день, что будет для него приятным событием.
Среди заболевших игроков оказались нападающие Илья Рейнгардт, Игорь Мартынов и Иван Игумнов, защитник Евгений Кулик и вратарь Михаил Бердин. Буше также сообщил, что состояние Игумнова и Кулика улучшилось, и они могут быть задействованы в выездной игре против «Адмирала».