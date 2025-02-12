Омский «Авангард» лишился ещё пятерых игроков

Буше отметил, что он пришел на арену в хорошем настроении, вспоминая о возвращении Прохоркина. Но, к его разочарованию, стало известно, что на одного возвращенца есть пятеро отсутствующих. Тренер выразил надежду на то, что завтра команда сможет провести обычный, спокойный день, что будет для него приятным событием.