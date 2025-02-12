Белорус задолжал за телефон 1 копейку — долг вырос в 1500 раз

«Когда заполнил все пункты, нажал “оформить заказ”, и на сайте выскочило окно, что заказ невозможен, оплатите задолженность с учетом штрафных санкций. Я начал звонить оператору, чтобы узнать о задолженности, оператор сказал, что задолженностей у меня никаких нет. Мне сказали: просто положите 5 рублей, чтобы больше 5 рублей был баланс. Я это все сделал — ничего не изменилось».