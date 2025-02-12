Белорус задолжал за телефон 1 копейку — долг вырос в 1500 раз

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Житель Гомеля, сам того не зная, был должником мобильного оператора на протяжении 14 лет, сообщили в эфире телеканала «Беларусь 4».
Эта история началась, когда однажды мужчина захотел купить на сайте оператора, мобильной связью которого он пользуется, планшет в рассрочку. Однако ему было отказано.
«Когда заполнил все пункты, нажал “оформить заказ”, и на сайте выскочило окно, что заказ невозможен, оплатите задолженность с учетом штрафных санкций. Я начал звонить оператору, чтобы узнать о задолженности, оператор сказал, что задолженностей у меня никаких нет. Мне сказали: просто положите 5 рублей, чтобы больше 5 рублей был баланс. Я это все сделал — ничего не изменилось».
По его словам, спустя несколько минут ситуация повторилась: оператор сказал, что абонент должен заплатить одну копейку с 2011 года. Однако с учетом штрафных санкций сумма долга выросла в 1500 раз — до 15 рублей. Вроде деньги небольшие, но мужчина представил: если бы задолжал не копейку, а, скажем, доллар?
Что в итоге?
Разговор с оператором продолжился: мужчине сказали, что в этой ситуации виноват он сам, и что нужно самостоятельно отслеживать свои задолженности. Однако, как признается гомельчанин, сделать это невозможно, поскольку цифры о задолженности нигде не отображаются.
«Я не против заплатить, просто почему они молчали об этом все эти годы?» — задал вопрос житель областного центра.
В итоге он оплатил задолженность и написал жалобу в управление компании, на которую спустя время представители мобильного оператора ответили письменно. В ответе говорилось, что документы, которые подтверждали несоблюдение условий договора, отсутствуют по причине истекшего срока их хранения. Учитывая данные обстоятельства, компания сочла возможным аннулировать списание 15 рублей и вернуть на баланс лицевого счета гомельчанина.
Что об этом говорит юрист?
Адвокат Евгений Курнасенко рассказал, что оператор умышленно или по неосторожности своевременно не направил уведомление абоненту о имеющейся задолженности. В течение 14 лет начислялись пеня и проценты, и абонент не имел возможности надлежащим образом исполнить свое обязательство по их погашению.
«Со стороны оператора был нарушен один из основополагающих принципов гражданских правоотношений — это принцип добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений. Неустойка и пеня не должны использоваться как средство обогащения взыскателя», — отметил он.
Юрист также дал совет абонентам, которые планируют переходить от одного оператора к другому: письменно обратиться в компанию с вопросом о возможной имеющейся задолженности.