В Краснодаре десятки домов на 16 улицах останутся без отопления

Сообщается, что на время будет отключена котельная по улице Гаражной, 45. Это необходимо для проведения плановых работ в рамках техобслуживания.
«В результате повысится надежность теплоснабжения у потребителей с учетом установившейся холодной погоды», — говорится в сообщении.
Подача отопления и горячей воды будет прекращена на период с 12:00 по 17:00. Массовые отключения коснутся данных адресов: переулок Ключевской, 11, 25, 35; Брянская, 3; Гаврилова, 32, 60, 62, 85, 87, 89, 91; Дзержинского, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8/1, 8/2, 10/1, 10 корп. 2, 12/1, 12/2; Красных Партизан, 236, 242, 244, 246, 541, 543, 553; Морская, 3, 11, 11/1, 43 корп. 3, 45 корп. 4, 47 корп. 2, 49; Одесская, 8, 21, 25, 23, 23А, 27; Рашпилевская, 176, 178/1, 180, 201, 205; Шоссе Нефтяников, 5/1, 7/1, 9/1; Гаражная, 34, 45; проезд Одесский, 4, 4 корп. 1, 6А, 18А; Брянская, 5, 25А; Ведомственная, 5; Бабушкина, 291, 293 лит. А1, А2; проезд Ватутина, 4; Офицерская, 36.