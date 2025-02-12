Минздрав Беларуси увеличил размер надбавок к зарплате среднему медперсоналу. Это следует из постановления Министерства здравоохранения № 18 от 7 февраля 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
Согласно постановлению, надбавка за специфику работы в сфере здравоохранения медработникам со средним специальным медобразованием была установлена в размере 30% от оклада. Кроме того, надбавка за работу в сфере здравоохранения специалистам со средним образованием отделения анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации с 1 марта 2025 года составит 130% оклада. Уточняется, что с 1 сентября это будет 140% оклада, а с 1 декабря — 155%.
Вместе с тем специалистам приемного отделения, отделений (палат) для пациентов с нарушением мозгового кровообращения (инсультом) надбавка с 1 марта будет 110% оклада, с 1 сентября — 120%, а с 1 декабря — 135%. Отмечается, что медработникам выездных бригад со средним специальным медицинским образованием надбавки с 1 марта были установлены в 120% оклада, с 1 сентября — 130%, а с 1 декабря — 145%.
В постановлении сказано, что фельдшерам выездных бригад, которые по вызову выезжают самостоятельно без врачей, надбавки будут следующими. Так, с 1 марта — 170% оклада, с 1 сентября — 180%, с 1 декабря — 195%. Кроме того, медсестрам, братьям, помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи территориальных участков, медицинским сестрам и братьям общей практики, фельдшерам, медработникам со средним специальным образованием фельдшерско-акушерских пунктов, которые в том числе были приняты на должность служащего с применением производного наименования «старший» надбавки будут следующими. Говорится, что с марта это 110% оклада, с 1 сентября — 120%, с 1 декабря — 135%.
Вместе с тем медицинским сотрудникам со средним специальным медобразованием, главным медсестре и медбрату с 1 марта 2025 года надбавка установлена в 95% оклада, с 1 сентября — 105%, с 1 декабря — 120%.
Ранее Совмин обнародовал новые тарифы на газ и отопление в 2025 году в Беларуси.
Тем временем Минздрав заявил об увеличении надбавок к зарплатам врачей в Беларуси.
Кроме того, Минздрав назвал размер надбавок врачам-специалистам с 1 января 2025: «Надбавки врачам от 185% до 300% оклада».