Минздрав Беларуси увеличил размер надбавок к зарплате среднему медперсоналу

В постановлении сказано, что фельдшерам выездных бригад, которые по вызову выезжают самостоятельно без врачей, надбавки будут следующими. Так, с 1 марта — 170% оклада, с 1 сентября — 180%, с 1 декабря — 195%. Кроме того, медсестрам, братьям, помощникам врача по амбулаторно-поликлинической помощи территориальных участков, медицинским сестрам и братьям общей практики, фельдшерам, медработникам со средним специальным образованием фельдшерско-акушерских пунктов, которые в том числе были приняты на должность служащего с применением производного наименования «старший» надбавки будут следующими. Говорится, что с марта это 110% оклада, с 1 сентября — 120%, с 1 декабря — 135%.