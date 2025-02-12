Пассажиры рейса Барнаул — Красноярск застряли в аэропорту

Пассажиры рейса Барнаул — Красноярск не могут вылететь из-за непогоды. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Длительная задержка из-за плохой погоды объявлена в аэропорту имени Титова в Барнауле. Рейс «КрасАвиа» должен был вылететь в Красноярск. Его ждут 53 человека, в том числе три ребенка.
Ситуация с задержками также сложилась с рейсами Абакан — Красноярск («КрасАвиа»), Красноярск — Игарка («Ютэйр»), Горно-Алтайск — Красноярск («КрасАвиа»).
Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками рейсов.
Ранее сообщалось, что с утра в Красноярске не смог приземлиться рейс из Санкт-Петербурга. Его отправили на запасной аэродром в Абакан.