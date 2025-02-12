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Пассажиры рейса Барнаул — Красноярск застряли в аэропорту

Вылеты рейсов задерживаются из-за непогоды.

Источник: Аэропорт Красноярска

Пассажиры рейса Барнаул — Красноярск не могут вылететь из-за непогоды. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Длительная задержка из-за плохой погоды объявлена в аэропорту имени Титова в Барнауле. Рейс «КрасАвиа» должен был вылететь в Красноярск. Его ждут 53 человека, в том числе три ребенка.

Ситуация с задержками также сложилась с рейсами Абакан — Красноярск («КрасАвиа»), Красноярск — Игарка («Ютэйр»), Горно-Алтайск — Красноярск («КрасАвиа»).

Транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия в связи с задержками рейсов.

Ранее сообщалось, что с утра в Красноярске не смог приземлиться рейс из Санкт-Петербурга. Его отправили на запасной аэродром в Абакан.