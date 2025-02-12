Депутаты единогласно поддержали отчёт мэра Новосибирска за 2024 год

В 2024 году Новосибирск достиг рекордных показателей в ряде ключевых сфер: увеличение доходов бюджета, масштабный ремонт дорог, активное жилищное строительство и модернизация городской инфраструктуры. На заседании Совета депутатов мэр города Максим Кудрявцев представил отчёт о проделанной работе, который получил единогласное одобрение.
«Единогласное одобрение депутатами нашей работы за 2024 год — это высокая оценка команде. С другой стороны, это кредит доверия и от депутатов, и от горожан. Многое сделано, но многое ещё предстоит выполнить. Приоритетные направления нашей работы — дороги, благоустройство, организация дополнительных школьных мест, подготовка к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — целый спектр задач, которые мы совместно с депутатским корпусом обсуждаем и будем реализовывать», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев подчеркнул, что итоги года стали наглядным подтверждением эффективности новой управленческой команды.
«Уверенно скажу, что мы не ошиблись, изменив систему выборов мэра города Новосибирска, и сделали правильный шаг, избрав на эту должность Максима Георгиевича Кудрявцева. В отчете мэра, представленном сегодня совету депутатов, была показана работа по всем отраслям. И хочу подчеркнуть, что за неполные 10 месяцев работы новой управленческой команды мы видим кратные изменения в лучшую сторону. Поэтому сегодня совет депутатов единогласно принял отчет мэра. Уверен, что и дальше этот вектор и темп развития города, взятый его командой, будет сохраняться», — заявил Асанцев.
Одним из ключевых достижений стало преодоление порога в 100 миллиардов рублей по доходам городского бюджета. Существенно выросли собственные доходы, а объём межбюджетных трансфертов достиг 50 миллиардов рублей — это максимальный показатель за всю историю города.
В 2024 году был принципиально изменён подход к содержанию городских территорий. Все дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ) переданы в подчинение районных администраций, что позволило усилить контроль за уборкой улиц. Для повышения эффективности работы увеличен штат сотрудников, в 2,5 раза выросло количество рабочих, занятых ручной уборкой. Также ведётся создание единой информационной системы мониторинга состояния улично-дорожной сети.
Город получил 116 единиц новой коммунальной техники, однако для полной модернизации парка необходимо закупить ещё 80 машин.
«В отчетном году закуплено рекордное количество техники. Мы получили две крупных партии общим объёмом 116 единиц. Для того, чтобы полностью укомплектовать парки ДЭУ техникой, нужно докупить ещё 80 единиц. Предлагаем совместно разработать программу на ближайшие два года объемом инвестиций около 1 млрд рублей, чтобы каждый год приобретать по 40 единиц», — отметил мэр.
Одним из приоритетов администрации остаётся борьба с пылью и озеленение города. В 2024 году стартовал пилотный проект по реконструкции газонов в Первомайском, Советском и Дзержинском районах — на эти цели было выделено 45 млн рублей. В 2025 году финансирование увеличится втрое — на восстановление зелёных зон в районах Новосибирска планируют направить 135 млн рублей.
Рекордные темпы показаны в сфере дорожного строительства. В 2024 году отремонтировано 115 километров дорог, что в 1,7 раза превышает показатели прошлого года. Среди ключевых объектов — улицы Мира и Титова, а также дорога к посёлку Клюквенный. На ремонт тротуаров направлено 407 млн рублей, обновлено 136 участков.
Впервые за долгое время в Новосибирске начали масштабный ремонт мостов и путепроводов. В 2024 году работы велись на восьми мостовых сооружениях, два из которых уже введены в эксплуатацию. В ближайшие годы приоритет будет отдан Октябрьскому и Димитровскому мостам, их ремонт проведут поочерёдно.
Обновление общественного транспорта.
Муниципальный транспорт остаётся одним из важнейших направлений развития города. В 2024 году в Новосибирске появились 169 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. За три года парк пополнился 258 машинами, но этого недостаточно.
«Перед профильным департаментом буду ставить задачу изыскать возможность укомплектовать троллейбусный парк новым подвижным составом до 100%. Выполнение этой задачи требует больших вложений, около 2 млрд рублей. Предлагаю рассмотреть возможность создания трёхлетней программы, чтобы каждый год приобретать примерно по 20 единиц», — подчеркнул мэр.
Благоустройство и жилищное строительство.
В 2024 году в Новосибирске было построено 1,5 млн квадратных метров жилья. В следующем году планируется сохранить объёмы не ниже 1 млн квадратных метров. Параллельно ведётся активное строительство социальных объектов: в 2024 году открылись лицей № 185 в Октябрьском районе и школа № 57 в Дзержинском.
Работы продолжаются на строительстве новых учебных корпусов:
Экономического лицея на ул. Крылова, Школы № 222 на ул. Кубовой, Дополнительного корпуса лицея № 113, Музыкальной школы на ул. Терешковой.
В 2024 году город получил в собственность три объекта социальной инфраструктуры, построенные за счёт застройщиков, включая детский сад на ул. Николая Островского и корпус лицея № 9 в Железнодорожном районе.
Кроме того, завершена реконструкция дома-музея Юрия Кондратюка — важного объекта культурного наследия Новосибирска.
Подготовка к 80-летию Победы и поддержка соцсферы.
Одним из ключевых направлений работы на 2025 год станет подготовка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Особое внимание уделяется социальной сфере. В 2024 году жильё получили 1377 детей-сирот, а в 2025 году планируется предоставить квартиры ещё 460 сиротам.
Город продолжает развивать систему поддержки военнослужащих и их семей. В 2023 году в Ленинском районе открылся Центр социальной и медицинской реабилитации, аналогичные учреждения готовятся к открытию в Центральном и Октябрьском округах.
«Безусловный приоритет — поддержка военнослужащих и их семей. Выстроена комплексная система помощи участникам СВО, каждой семье обеспечивается индивидуальный подход», — подчеркнул мэр.
2025 год объявлен Годом защитника Отечества, и в Новосибирске готовят масштабные мероприятия, посвящённые героям прошлого и настоящего.
Отчёт о работе администрации за 2024 год был принят депутатами единогласно. Город продолжает развитие, укрепляя позиции в области благоустройства, дорожного строительства, общественного транспорта и социальной поддержки.
По словам Максима Кудрявцева, главная цель — не только поддерживать заданный темп, но и внедрять новые инициативы, которые сделают Новосибирск комфортнее и удобнее для жизни.