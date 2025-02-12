Депутаты единогласно поддержали отчёт мэра Новосибирска за 2024 год

«Уверенно скажу, что мы не ошиблись, изменив систему выборов мэра города Новосибирска, и сделали правильный шаг, избрав на эту должность Максима Георгиевича Кудрявцева. В отчете мэра, представленном сегодня совету депутатов, была показана работа по всем отраслям. И хочу подчеркнуть, что за неполные 10 месяцев работы новой управленческой команды мы видим кратные изменения в лучшую сторону. Поэтому сегодня совет депутатов единогласно принял отчет мэра. Уверен, что и дальше этот вектор и темп развития города, взятый его командой, будет сохраняться», — заявил Асанцев.