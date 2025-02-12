Младенческая смертность снизилась в Татарстане

«В Татарстане удалось снизить показатель младенческой смертности. В 2024 году он составил 26,1 промилле, а в 2023 году — 31,3 промилле. В 2025 году мы планируем достигнуть показателя в 24 промилле», — рассказал Айрат Зиатдинов.