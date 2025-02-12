МЧС: некоторые рыбаки отказывались покидать льдину без улова на Сахалине

Как рассказали очевидцы с места происшествия, ~трещина стремительно расширялась, примерно за минуту разрыв составил около семи метров.~ Некоторым рыбакам удалось спастись самостоятельно — они перебрасывали снаряжение, затем перепрыгивали через образовавшуюся промоину самостоятельно. Те, кто стояли дальше от трещины, перебраться не успели. Многие со своими автомобилями и снегоходами начали дрейфовать в Охотское море.