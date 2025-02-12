Омская прокуратура заставила ДОСААФ заключить трудовой договор с работником

«Прокуратура по данному факту внесла председателю отделения ДОСААФ представление, также вынесла постановление о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем)», — рассказали в ведомстве.