Омская прокуратура заставила ДОСААФ заключить трудовой договор с работником

Отделение ДОСААФ в Знаменском районе заключило трудовой договор с работником только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Как установила проверка, омич долгое время работал мастером производственного обучения в местном отделении ДОСААФ. При этом трудовой договор с ним заключен не был.
«Прокуратура по данному факту внесла председателю отделения ДОСААФ представление, также вынесла постановление о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем)», — рассказали в ведомстве.
Государственная трудовая инспекция оштрафовала председателя отделения ДОСААФ на 10 тысяч рублей.
Ранее «КП Омск» сообщала, что на предприятии в Омской области более 100 работникам не выплачивали зарплата.