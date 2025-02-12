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Омская прокуратура заставила ДОСААФ заключить трудовой договор с работником

Житель Знаменского района долгое время работал в организации без какого-либо оформления.

Источник: Комсомольская правда

Отделение ДОСААФ в Знаменском районе заключило трудовой договор с работником только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как установила проверка, омич долгое время работал мастером производственного обучения в местном отделении ДОСААФ. При этом трудовой договор с ним заключен не был.

«Прокуратура по данному факту внесла председателю отделения ДОСААФ представление, также вынесла постановление о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем)», — рассказали в ведомстве.

Государственная трудовая инспекция оштрафовала председателя отделения ДОСААФ на 10 тысяч рублей.

Ранее «КП Омск» сообщала, что на предприятии в Омской области более 100 работникам не выплачивали зарплата.