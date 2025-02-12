В Минске ТРЦ Arena City выставлен на торги за 74,4 миллиона долларов

В Минске торгово-развлекательный центр Arena City выставлен на торги за 74,4 миллиона долларов. Информация появилась на официальном сайте beltorgi.by.
Сообщается, что указанный торговый центр расположен в минской Веснянке на проспекте Победителей, 84. Его заполняемость составляет 98%. Начальная цена лота составляет 74 миллиона 400 тысяч долларов. Согласно информации, каждый шаг торгов оценивается в 3 миллиона 720 тысяч долларов. Заявки начали принимать с 12 февраля.
Что касается торгов, то их проведение запланировано на 18 марта. Аукцион состоится по следующему адресу: улица Уманская, 54 (речь идет про офисный блок, находящийся за паркингом), 4 этаж, кабинет 28.
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