В Минске ТРЦ Arena City выставлен на торги за 74,4 миллиона долларов

Сообщается, что указанный торговый центр расположен в минской Веснянке на проспекте Победителей, 84. Его заполняемость составляет 98%. Начальная цена лота составляет 74 миллиона 400 тысяч долларов. Согласно информации, каждый шаг торгов оценивается в 3 миллиона 720 тысяч долларов. Заявки начали принимать с 12 февраля.