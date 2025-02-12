Билеты на дачные теплоходы в Хабаровске в этом году не подорожают

Администрация Хабаровска объявила электронные аукционы на определение перевозчиков, которые будут обслуживать три речных пригородных маршрута по регулируемым тарифам. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», речь идёт о направлениях от речного вокзала до станций «10 километр», «Дубки» и «Садовая-1». Общая сумма трёх контрактов составляет более 37 миллионов рублей.
Согласно условиям аукционов, речные перевозки по вышеперечисленным маршрутам перевозчик должен будет осуществлять с 1 мая по 31 июля текущего года. Также в числе критериев пассажировместимость речных трамвайчиков — на борт они должны брать не менее 290 человек. Количество рейсов по каждому маршруту за указанный период — 168.
Как сообщили нашему корреспонденту в администрации краевой столицы, установленные в прошлом году тарифы на перевозку пассажиров и багажа пригородным речным транспортом в будущую навигацию останутся прежними по всем маршрутам. Увеличивать цены не планируется. Напомним, что в прошлом году единственный перевозчик поднял тарифы в размере от 6,4% до 11,9% в зависимости от маршрута.
Отметим, что за период речной навигации 2024 на пригородных направлениях было перевезено около 63 тысячи пассажиров, что на 12 процентов меньше, чем в прошлом году. При этом на организацию транспортного сообщения для хабаровских дачников было в общей сложности потрачено порядка 60 миллионов рублей.