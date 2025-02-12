Билеты на дачные теплоходы в Хабаровске в этом году не подорожают

Отметим, что за период речной навигации 2024 на пригородных направлениях было перевезено около 63 тысячи пассажиров, что на 12 процентов меньше, чем в прошлом году. При этом на организацию транспортного сообщения для хабаровских дачников было в общей сложности потрачено порядка 60 миллионов рублей.