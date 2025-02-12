В Уфе проверят источники возможных выбросов пыли.

Как сообщили «Башинформу» в минэкологии Башкирии, ведомство проанализировало факт превышения ПДК по пыли. По источникам выбросов, относящихся к объектам федерального контроля, министерство направило информацию в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и региональное управление Роспотребнадзора для инициирования проверок. Кроме того, министерство инициирует контрольно-надзорные мероприятия в отношении потенциальных загрязнителей, относящихся к его ведению.