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В Уфе проверят источники возможных выбросов пыли

В Уфе проверят источники возможных выбросов пыли.

Источник: Башинформ

Башгидромет зафиксировал в Уфе превышение концентрации пыли в воздухе. Так на пункте наблюдения, расположенном по проспекту Октября, 141, 10 февраля отмечалось превышение ПДК по пыли в 1,2 раза. По остальным загрязняющим веществам превышений не наблюдалось.

Как сообщили «Башинформу» в минэкологии Башкирии, ведомство проанализировало факт превышения ПДК по пыли. По источникам выбросов, относящихся к объектам федерального контроля, министерство направило информацию в Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора и региональное управление Роспотребнадзора для инициирования проверок. Кроме того, министерство инициирует контрольно-надзорные мероприятия в отношении потенциальных загрязнителей, относящихся к его ведению.

экология