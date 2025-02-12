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В Новосибирске у уличных продавцов изъяли автомобиль

Рейды по местам несанкционированной торговли прошли в двух районах мегаполиса.

Источник: Соцсети

В двух районах Новосибирска прошли рейды по местам несанкционированной торговли. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

На этот раз специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии вместе с полицейскими побывали в Советском и Калининском районах города.

В результате в отношении продавцов составили три протокола о торговле в неустановленных местах.

Кроме того, были изъяты автомобиль ВАЗ 2104 с товарами, 345 кг мясной продукции, 15 кг мёда и 415 л незамерзающей жидкости.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске уличных продавцов оставили без одежды и мяса.

торговля