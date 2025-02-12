Хабаровские соболи отправились покорять мировой аукцион в Санкт-Петербурге

Там, на пушном аукционе, шкурки хабаровских соболей будут высоко оценены покупателями со всего мира. Соболиный мех из дальневосточных лесов славится своей густотой, мягкостью и насыщенным цветом, что делает его одним из самых востребованных на мировом рынке.