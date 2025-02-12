Хабаровские соболи отправились покорять мировой аукцион в Санкт-Петербурге

Из Хабаровского края на международный пушной аукцион отправлено 10,8 тысячи шкурок соболя, добытых в ходе промыслового сезона 2024 года, сообщает телеграм-канал Приморское межрегиональное отделение Россельхознадзора.
Это событие — настоящий праздник для охотников и промысловиков, ведь каждая шкурка символизирует кропотливый труд и богатство дальневосточной тайги.
Перед отправкой груз прошел обязательный контроль Россельхознадзора. С помощью системы «Меркурий» специалисты проверили происхождение каждой партии и установили полную прослеживаемость сырья. Количество предъявленных к контролю шкурок полностью соответствовало выданным разрешениям на добычу пушных зверей. Нарушений выявлено не было, и груз благополучно получил «зеленый свет» для дальнейшего следования в Санкт-Петербург.
Там, на пушном аукционе, шкурки хабаровских соболей будут высоко оценены покупателями со всего мира. Соболиный мех из дальневосточных лесов славится своей густотой, мягкостью и насыщенным цветом, что делает его одним из самых востребованных на мировом рынке.
Пушной аукцион в Санкт-Петербурге — один из крупнейших в мире. Именно там определяется рыночная стоимость соболиного меха, а покупатели из Европы, Азии и Америки борются за редкие и ценные экземпляры. Мех хабаровских соболей неизменно привлекает внимание благодаря своей высокому качеству.
Теперь остается дождаться результатов аукциона и узнать, какую планку установят хабаровские шкурки на международной арене.