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Хабаровские соболи отправились покорять мировой аукцион в Санкт-Петербурге

Почти 11 тысяч шкурок прошли проверку и улетели из края на торги.

Источник: Соцсети

Из Хабаровского края на международный пушной аукцион отправлено 10,8 тысячи шкурок соболя, добытых в ходе промыслового сезона 2024 года, сообщает телеграм-канал Приморское межрегиональное отделение Россельхознадзора.

Это событие — настоящий праздник для охотников и промысловиков, ведь каждая шкурка символизирует кропотливый труд и богатство дальневосточной тайги.

Перед отправкой груз прошел обязательный контроль Россельхознадзора. С помощью системы «Меркурий» специалисты проверили происхождение каждой партии и установили полную прослеживаемость сырья. Количество предъявленных к контролю шкурок полностью соответствовало выданным разрешениям на добычу пушных зверей. Нарушений выявлено не было, и груз благополучно получил «зеленый свет» для дальнейшего следования в Санкт-Петербург.

Там, на пушном аукционе, шкурки хабаровских соболей будут высоко оценены покупателями со всего мира. Соболиный мех из дальневосточных лесов славится своей густотой, мягкостью и насыщенным цветом, что делает его одним из самых востребованных на мировом рынке.

Пушной аукцион в Санкт-Петербурге — один из крупнейших в мире. Именно там определяется рыночная стоимость соболиного меха, а покупатели из Европы, Азии и Америки борются за редкие и ценные экземпляры. Мех хабаровских соболей неизменно привлекает внимание благодаря своей высокому качеству.

Теперь остается дождаться результатов аукциона и узнать, какую планку установят хабаровские шкурки на международной арене.

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