В Петербурге с 14 февраля начнется похолодание

Так, 12 и 13 февраля ожидается однотипная погода. Сегодня температура воздуха повысится до 0…-2 градусов, завтра будет всего −1…-3 градуса. При этом во всей Ленобласти не очень комфортно, поскольку влажность все еще высокая — 95−98%.