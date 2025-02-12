В Петербурге с 14 февраля начнется похолодание

Так, 12 и 13 февраля ожидается однотипная погода. Сегодня температура воздуха повысится до 0…-2 градусов, завтра будет всего −1…-3 градуса. При этом во всей Ленобласти не очень комфортно, поскольку влажность все еще высокая — 95−98%.
Атмосферное давление продолжает понижаться. Снега станет больше: к концу четверга можно рассчитывать на 2−4 миллиметра осадков.
Похолодание начнется с 14 февраля. В Северной столице столбики термометров покажут −5…-7 градусов, в выходные дни до −7…-12 градусов. По области фон температуры в ночные часы местами может достигать −15…-20 градусов.