Ричмонд
-1°
слабый дождь, образующий гололед
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В Петербурге с 14 февраля начнется похолодание

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в городе похолодает.

Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 100% 761 мм рт. ст. +2°

Так, 12 и 13 февраля ожидается однотипная погода. Сегодня температура воздуха повысится до 0…-2 градусов, завтра будет всего −1…-3 градуса. При этом во всей Ленобласти не очень комфортно, поскольку влажность все еще высокая — 95−98%.

Атмосферное давление продолжает понижаться. Снега станет больше: к концу четверга можно рассчитывать на 2−4 миллиметра осадков.

Похолодание начнется с 14 февраля. В Северной столице столбики термометров покажут −5…-7 градусов, в выходные дни до −7…-12 градусов. По области фон температуры в ночные часы местами может достигать −15…-20 градусов.