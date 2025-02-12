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Годы юности ушли: исторический снимок центра Владивостока изумил приморцев

Кадр пробивает на ностальгию.

В архивах Владивостока был обнаружен уникальный снимок, сделанный примерно в 1983—1984 годах, который открывает взгляд на популярное место в центре города — фонтан «Нептун». Исторический кадр, сделанный А. А. Ештокиным, был взят из фотоальбома «Любимый город. 125 лет Владивостоку» (12+). Дальневосточное книжное издательство.

На фото запечатлен трогательный момент: отец вместе с дочерью исследуют окрестности этого удивительного места.

Снимок несет в себе огромную историческую ценность, позволяя погрузиться в атмосферу Владивостока XX века. Такие фотографии помогают лучше понять историческое развитие города, его культурное и социальное наследие.

история