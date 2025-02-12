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Инвалиду из Саянска помогли получить льготные лекарства

Женщина не могла получить препараты из-за несвоевременно оформленной заявки лечебным учреждением.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Саянска смогла добиться получения льготных лекарств благодаря обращению к правоохранителям. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, у сибирячки инвалидность и с октября 2023 года она нуждается в постоянном приеме препаратов.

— Однако с августа 2024 года лекарство женщине в льготном порядке не предоставлялось по причине несвоевременного оформления заявки лечебным учреждением, — пояснили в надзорном ведомстве.

После обращения правоохранители внесли представление. В итоге женщина получила необходимые лекарства и была внесена в список для их льготного получения на весь 2025 год.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что семь черных лесорубов ответили в суде за нанесенный ущерб лесному фонду Качугского района свыше шести миллионов.