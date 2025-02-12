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Власти собираются изъять землю под аварийным домом на Большой Садовой в Ростове

Изъятие земли и авариного дома конца XIX века запланировали в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону запланировали изъять землю под аварийным домом на Большой Садовой, 7. Вместе с участком также произведут выкуп нескольких нежилых помещений. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.

Речь идет о литере А доходного дома Скордиа конца XIX века. Здание находится на участке в 480 кв. метров. В постройке по рыночной цене намерены выкупить три нежилых помещения, а также нежилые квартиры в подвале и на первом этаже.

В случае несогласия с компенсацией за имущество собственники могут обратиться в суд. В опубликованной документации также говорится, что изъятие запланировали для последующей реконструкции исторического здания.

Напомним, доходный дом Скордиа — объект культурного наследия. Это кирпичное трехэтажное строение с подвалом и многоскатной крышей.