Власти собираются изъять землю под аварийным домом на Большой Садовой в Ростове

Власти Ростова-на-Дону запланировали изъять землю под аварийным домом на Большой Садовой, 7. Вместе с участком также произведут выкуп нескольких нежилых помещений. Об этом говорится в постановлении на сайте городской администрации.
Речь идет о литере А доходного дома Скордиа конца XIX века. Здание находится на участке в 480 кв. метров. В постройке по рыночной цене намерены выкупить три нежилых помещения, а также нежилые квартиры в подвале и на первом этаже.
В случае несогласия с компенсацией за имущество собственники могут обратиться в суд. В опубликованной документации также говорится, что изъятие запланировали для последующей реконструкции исторического здания.
Напомним, доходный дом Скордиа — объект культурного наследия. Это кирпичное трехэтажное строение с подвалом и многоскатной крышей.