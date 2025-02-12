В Ростовской области мужчина погиб под колесами грузового поезда

Во вторник, 10 февраля в Ростовской области под колесами поезда погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СКФО.
Смертельное ДТП случилось на перегоне «Пролетарск-Ельмут». На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Правоохранители установили личность погибшего: им оказался 49-летний житель Пролетарска. По предварительным данным, мужчина нарушил правила безопасного поведения на железнодорожных путях. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности. Остановить движущийся поезд сложно: его тормозной путь в среднем составляет один километр. Вблизи железной дороги надо снять наушники и отвлечься от мобильного телефона. Это поможет вовремя увидеть и услышать приближающийся состав. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет нужно идти по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.