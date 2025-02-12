В Ростовской области мужчина погиб под колесами грузового поезда

Транспортные полицейские напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности. Остановить движущийся поезд сложно: его тормозной путь в среднем составляет один километр. Вблизи железной дороги надо снять наушники и отвлечься от мобильного телефона. Это поможет вовремя увидеть и услышать приближающийся состав. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет нужно идти по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.