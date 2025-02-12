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В Омске новый маршрут автобуса станет альтернативой отмененному рейсу

С 14 февраля в Омской области начнет действовать новый межмуниципальный автобусный маршрут, который станет заменой ранее отмененному маршруту № 1054 Омск — Екатеринославка.

Источник: Freepik

Об этом стало известно из сообщения Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте».

Новый маршрут пройдет через несколько населенных пунктов, включая Азово, Борисовское, Тарналы, Александровское, 1-е Комиссаровское, Карагаш, Красноярку, Яблоновку, Кокчинск, Чадск, Солнцево и завершится в Екатеринославке.

Напомним, что маршрут № 1054 был отменен с 1 января, что вызвало негативную реакцию среди жителей Шербакульского района. В Минтрансе объяснили это решение плохими дорожными условиями и предложили пассажирам альтернативный способ добираться до Омска с пересадками. Новый автобусный маршрут станет удобным решением для местных жителей, обеспечивая прямое сообщение с областным центром.