В Омске новый маршрут автобуса станет альтернативой отмененному рейсу

Напомним, что маршрут № 1054 был отменен с 1 января, что вызвало негативную реакцию среди жителей Шербакульского района. В Минтрансе объяснили это решение плохими дорожными условиями и предложили пассажирам альтернативный способ добираться до Омска с пересадками. Новый автобусный маршрут станет удобным решением для местных жителей, обеспечивая прямое сообщение с областным центром.