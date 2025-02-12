Эксперт Котов: востребованность космодрома Восточный будет только расти

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Спрос на пуски с космодрома Восточный в ближайшие десятилетия будет только расти, а космодром Байконур может со временем превратиться в музей космической эры, рассказал в колонке ТАСС научный журналист Михаил Котов.
По его словам, золотые времена Байконура прошли. «Скорее всего, в ближайшие 10−20 лет он постепенно перейдет из разряда работающих космодромов в музей, космическую легенду. Это место, где Советский Союз начал покорение космоса и добился огромных успехов на этом поприще, легенда, подарившая человечеству космос», — заметил Котов.
Он обратил внимание на то, что запуски российских космических кораблей проходят сегодня с Байконура, но при этом работы по подготовке к пилотируемым пускам с Восточного говорят о серьезных намерениях Роскосмоса в этом направлении.
«Космодром Восточный за последние годы уже показал свою необходимость для российской космонавтики, и в ближайшие годы его загруженность будет только возрастать. Вносятся изменения в стартовые площадки, проходит модернизация пускового стола для ракеты-носителя “Ангара”. Все это говорит о том, что Восточный — это история, которая будет актуальна еще долго», — подчеркнул Котов.
Кроме того, заметил он, Восточный расположен на территории России, в отличие от Байконура, который РФ арендует у Казахстана. «В этом отношении он гораздо меньше подвержен геополитическим рискам, чем Байконур», — пояснил эксперт.
12 февраля 1955 года Совет Министров СССР принял постановление о создании полигона по испытаниям межконтинентальных баллистических ракет и запуску искусственных спутников Земли. Космодром Байконур сегодня является крупнейшим в мире.