Эксперт Котов: востребованность космодрома Восточный будет только расти

«Космодром Восточный за последние годы уже показал свою необходимость для российской космонавтики, и в ближайшие годы его загруженность будет только возрастать. Вносятся изменения в стартовые площадки, проходит модернизация пускового стола для ракеты-носителя “Ангара”. Все это говорит о том, что Восточный — это история, которая будет актуальна еще долго», — подчеркнул Котов.