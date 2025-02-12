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Полиция выдворила из Калининградской области 14 мигрантов

Полиция выдворила из Калининградской области 14 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство.

Источник: Kaliningradnews

В УМВД сообщили, что полиция продолжает контролировать соблюдение режима пребывания и законодательства в сфере миграции, проверяя места массового скопления иностранных граждан для выявления нелегальных мигрантов. В январе 2025 года 25 приезжих были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Основные нарушения касаются режима въезда или пребывания на территории РФ. 14 задержанных нелегалов были выдворены за пределы РФ по решению суда.

«Мероприятия по выявлению и предупреждению нарушений миграционного законодательства будут продолжены», — сообщили в ведомстве.