Полиция выдворила из Калининградской области 14 мигрантов

В УМВД сообщили, что полиция продолжает контролировать соблюдение режима пребывания и законодательства в сфере миграции, проверяя места массового скопления иностранных граждан для выявления нелегальных мигрантов. В январе 2025 года 25 приезжих были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан. Основные нарушения касаются режима въезда или пребывания на территории РФ. 14 задержанных нелегалов были выдворены за пределы РФ по решению суда.